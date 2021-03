Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : démission de la directrice juridique Cercle Finance • 05/03/2021 à 07:45









(CercleFinance.com) - Novartis annonce que sa directrice juridique Shannon Thyme Klinger a décidé de démissionner et de retourner aux États-Unis pour occuper un poste de direction au sein d'une société de biotechnologie. Elle quittera le comité exécutif à compter du 15 mars. Thomas N. Kendris, actuellement responsable mondial des litiges, sera nommé directeur juridique ad interim. Le groupe de santé helvétique a lancé un processus de recherche pour étudier des candidatures internes et externes à cette fonction à titre permanent.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -1.21%