Novartis : démarrage d'essais cliniques sur un anti-Covid

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé jeudi le démarrage d'études cliniques de phase 2 et 3 visant à évaluer l'efficacité d'un traitement expérimental contre la Covid-19 développé par Molecular Partners. Le groupe suisse précise que ses essais de phase 2 porteront sur 400 patients présentant les premiers stades de l'infection et sur la capacité d'ensovibep à prévenir une aggravation des symptômes et une hospitalisation. Les premiers résultats de l'étude sont attendus au mois d'août. A la suite de ces tests de phase 2, un programme de phase 3 inclura 1700 patients supplémentaires, avec des résultats qui devraient être communiqués dans le courant du premier semestre 2022. Novartis fait valoir que Molecular Partners a publié il y a deux mois des résultats de phase 1 jugés 'positifs' chez des patients sains.

