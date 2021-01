Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : décision de la FDA des États-Unis pour le CSU Cercle Finance • 14/01/2021 à 10:08









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé aujourd'hui que la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a accordé la désignation de thérapie révolutionnaire ligelizumab (QGE031) pour le traitement de l'urticaire spontanée chronique (CSU), également connue sous le nom d'urticaire idiopathique chronique (UI), chez les patients qui ont une réponse inadéquate au traitement à l'urticamine H1. La CSU est une maladie imprévisible et grave de la peau. Il se caractérise par le développement de démangeaisons, wheals douloureux (urticaire), gonflement (angioedème), ou les deux, d'une durée d'au moins 6 semaines et se produisant sans cause connue. Le dépôt réglementaire américain en CSU est prévu en 2022. ' Avec si peu d'options de traitement disponibles, les patients sont à la recherche de thérapies plus nombreuses et de meilleure qualité pour contrôler leur maladie ', a déclaré Angelika Jahreis MD, Ph.D., Novartis Global Head Development Unit Immunology, Hepatology & Dermatology.

