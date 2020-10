Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : décision de l'EMA pour la glomérulopathie C3 Cercle Finance • 09/10/2020 à 09:54









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé que l'Agence européenne des médicaments (EMA) a accordé la désignation PRIME à l'iptacopan (LNP023) dans la glomérulopathie C3 (C3G). PRIME est un programme lancé par l'EMA pour renforcer le soutien au développement de médicaments qui ciblent un besoin médical non satisfait. ' Ce programme volontaire est basé sur une interaction renforcée et un dialogue avec les développeurs de médicaments prometteurs, afin d'optimiser les plans de développement et d'accélérer l'évaluation pour que ces médicaments puissent potentiellement atteindre les patients plus rapidement ' indique le groupe. Le C3G est une forme ultra rare et grave de glomérulonéphrite primaire. Le C3G est couramment diagnostiqué chez les adolescents et les jeunes adultes.

Valeurs associées ALCON SIX Swiss Exchange -0.47%