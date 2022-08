Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: décès de deux patients traités avec Zolgensma information fournie par Cercle Finance • 12/08/2022 à 17:22









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé vendredi le décès de deux patients qui suivaient un traitement à base de Zolgensma, sa thérapie génique contre l'atrophie musculaire spinale (SMA).



Le laboratoire pharmaceutique suisse précise que ces deux patients originaires de Russie et du Kazakhstan sont décédés d'une défaillance hépatique aiguë, un effet secondaire bien connu du médicament.



Dans un communiqué, Novartis dit toutefois avoir contacté les autorités sanitaires en vue de mettre à jour la notice du produit et d'inclure le signalement d'un risque de dysfonctionnement mortel du foie.



Le groupe souligne que plus de 2.300 patients ont été traités avec Zolgensma à ce jour.



Suite à cette annonce, le titre Novartis perdait 1,2% vendredi après-midi à la Bourse de Zurich, signant l'un des replis les plus notables de l'indice SMI.





