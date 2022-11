Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: de nouvelles données sur l'anticholestérol Leqvio information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 16:07









(CercleFinance.com) - Novartis a présenté mardi de nouvelles données démontrant le profil d'efficacité et d'innocuité favorable de son traitement anticholestérol Leqvio sur une période de trois ans.



Le groupe biopharmaceutique suisse indique que l'étude a fait apparaître qu'environ 80% des patients parvenaient à maintenir un taux de 'mauvais' cholestérol (LDL) inférieur à 70 mg/dl sur le long terme.



Dans son communiqué, Novartis évoque des résultats conformes aux conclusions de ses essais cliniques de phase III menés sur une période de 18 mois.



Les résultats de cette étude ont été présentés au congrès de l'Association américaine de cardiologie qui se tient actuellement à Chicago.





