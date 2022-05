Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: de nouvelles données positives sur Kisqali information fournie par Cercle Finance • 04/05/2022 à 16:00









(CercleFinance.com) - Novartis a dévoilé lundi de nouvelles données sur Kisqali à l'occasion du congrès ESMO sur le cancer, qui se tient actuellement à Berlin.



A en croire ces conclusions, le médicament a permis d'allonger de près de 16 mois la survie globale des femmes postménopausées souffrant d'un cancer du sein avancé ou métastasique avec HR+/HER2-.



Ces données - compilées sur une période de cinq ans - montre en effet que Kisqali ajouté au fulvestrant utilisé comme traitement de première intention a permis une survie globale médiane de près de cinq et demi chez les patientes traitées par rapport au fulvestrant seul.



Ces analyses supplémentaires ont également montré que les patientes recevant Kisqali plus fulvestrant ont vu leur risque de décès diminuer de 28% par rapport à celles recevant fulvestrant seul.



Kisqali aide à ralentir la progression du cancer en inhibant deux protéines qui, lorsqu'elles sont suractivées, peuvent provoquer la croissance et la division rapides des cellules cancéreuses.





