Cercle Finance • 11/12/2023 à 11:20

Novartis: de nouvelles données favorables dans la HPN









(CercleFinance.com) - Novartis a dévoilé lundi de nouvelles données positives sur une durée de 48 semaines dans le cadre de son étude clinique de phase III menée chez les patients atteints d'hémoglobinurie paroxystique nocturne (HPN).



Le groupe biopharmaceutique suisse indique que ces résultats montrent une efficacité soutenue et une sécurité d'utilisation sur le long terme de Fabhalta dans cette maladie du sang, qui se traduit notamment par des thromboses artérielles et veineuses.



D'après le laboratoire, le médicament a permis d'augmenter durablement le taux d'hémoglobine à un niveau proche de la normale, d'éviter les transfusions sanguines et d'améliorer la fatigue des patients dans la majorité des cas.



Parallèlement, les patients qui ont abandonné les anti-C5 pour passer à un traitement à base de Fabhalta entre la 24ème semaine et la 48ème semaine ont obtenu des résultats comparables à ceux enregistrés dans le groupe Fabhalta au bout de 24 semaines, y compris dans l'évitement des transfusions et l'obtention de taux d'hémoglobine proches de la normale.



Pour mémoire, Fabhalta a récemment été approuvé par la FDA américaine dans le traitement de l'hémoglobinurie paroxystique nocturne.





