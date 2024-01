Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: croissance de 25% du BPA en 2023 information fournie par Cercle Finance • 31/01/2024 à 08:18









(CercleFinance.com) - Le géant suisse de la santé Novartis publie au titre de l'année 2023, un BPA core de 6,47 dollars et un résultat opérationnel core de près de 16,4 milliards, en croissances à taux de changes constants (TCC) de 25% et 18% respectivement.



A plus de 45,4 milliards de dollars, son chiffre d'affaires net s'est accru de 10% (toujours à TCC), croissance soutenue principalement par la performance toujours forte d'Entresto (+31%), Kesimpta (+99%), Kisqali (+75%), Pluvicto (+261%) et Scemblix (+179%).



Novartis propose un dividende de 3,30 francs suisses par action au titre de 2023, en augmentation de 3,1%, et prévoit pour 2024, un chiffre d'affaires net en hausse 'à un chiffre moyen' et un résultat opérationnel core en croissance 'à un chiffre élevé'.



Par ailleurs, il révise ses prévisions à moyen terme, pour attendre désormais un chiffre d'affaires net en hausse TCC annuelle moyenne de 5% sur 2023-28 et une marge du résultat opérationnel core croissant d'environ 40% ou plus d'ici à 2027.





