Novartis : Cosentyx recommandé pour une nouvelle indication

(CercleFinance.com) - Novartis annonce que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a donné un avis favorable pour son Cosentyx pour le traitement de patients adultes atteints de spondylo-arthrite axiale non radiographique active. Cette recommandation, ouvrant la voie à une quatrième indication pour Cosentyx en Europe, se fonde sur des données favorables issues de l'étude de phase III Prevent, avec des améliorations statistiquement significatives des signes et symptômes de la maladie. 'Il existe environ 1,7 million de patients souffrant d'une spondylo-arthrite axiale non radiographique dans les cinq premiers pays européens et aux Etats-Unis', souligne le laboratoire pharmaceutique helvétique.

