Novartis consolide les données cliniques de l'ianalumab dans la maladie de Sjögren

Lors du congrès de l'American College of Rheumatology Convergence, le géant pharmaceutique suisse a publié des résultats à long terme jugés prometteurs pour son candidat-médicament ianalumab dans le traitement de la maladie de Sjögren.

L'évaluation clinique montre une réduction continue de l'activité systémique de la maladie mesurée par l'indice ESSDAI entre la 48e et la 108e semaine chez les patients sous ianalumab (300 mg par mois). A la 108e semaine, la baisse moyenne du score ESSDAI par rapport au niveau de référence a atteint 7,5 points pour le groupe sous traitement continu, et 6,5 points chez les patients passés du placebo à l'ianalumab à la semaine 60. Parallèlement, le taux de faible activité de la maladie est passé de 57,1% à 65,1% dans le groupe continu, tandis que les améliorations du flux salivaire ainsi que des mesures rapportées par les médecins et les patients ont été maintenues.

Sur le plan de la tolérance, le profil d'innocuité demeure stable : les taux d'événements indésirables et d'événements graves se sont révélés comparables entre les bras de traitement jusqu'à la semaine 204, sans aucun signal de sécurité nouveau.