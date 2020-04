Novartis : consensus battu au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Novartis publie au titre du premier trimestre 2020 un BPA core de 1,56 dollar, dépassant de plus de 15 cents le consensus, et un résultat opérationnel core en progression de 34% à taux de changes constants (tcc) à près de 4,18 milliards de dollars.

A près de 12,3 milliards de dollars, le chiffre d'affaires net des activités poursuivies du géant suisse de la santé s'inscrit en hausse de 13% à tcc, avec une croissance à deux chiffres d'Innovative Medicines et de Sandoz.

A ce stade, il confirme prévoir pour 2020 une croissance du chiffre d'affaires net à un chiffre entre le milieu et le haut de la fourchette et une hausse du résultat opérationnel core entre un chiffre dans le haut de la fourchette et deux chiffres dans le bas (tcc).