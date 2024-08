Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: collaboration stratégique avec Lindy Biosciences information fournie par Cercle Finance • 28/08/2024 à 16:15









(CercleFinance.com) - La biotech américaine Lindy Biosciences a annoncé mercredi avoir conclu un accord de collaboration stratégique avec Novartis, qui s'intéresse à sa technologie d'auto-injection des médicaments.



Dans un communiqué, Lindy explique que le laboratoire pharmaceutique suisse envisage de sélectionner son système dans le cadre de l'administration de certains de ses traitements les plus récents.



En permettant une forte concentration d'un produit biologique, la technologie propriétaire de 'micro-glassification' de Lindy permet d'optimiser la dose maximum pouvant être reçue lors d'une seule injection sous-cutanée.



'Cela pourrait non seulement permettre d'alléger les coûts liés aux soins de santé, mais aussi d'améliorer le confort des patients, la praticité et le suivi des traitements', explique Lindy, qui est basée à Raleigh (Caroline du Nord).



L'entreprise fait remarquer que plus de la moitié des traitements par anticorps sont aujourd'hui administrés par voie intraveineuse.



Aux termes de l'accord, la biotech recevra un versement initial de 20 millions de dollars de la part de Novartis, un montant qui pourrait atteindre 934 millions de dollars en cas du franchissement d'un certain nombre d'étapes réglementaires et commerciales, sans compter les éventuelles 'royalties' issues des ventes d'éventuels médicaments.





Valeurs associées NOVARTIS 101,50 CHF Swiss EBS Stocks +0,73%