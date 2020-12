Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : cancer du sein, résultats positifs pour le Kisqali Cercle Finance • 09/12/2020 à 15:18









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé aujourd'hui la mise à jour des résultats de l'essai de phase III portant sur l'évaluation du Kisqali (ribociclib) associé à un traitement endocrinien comme traitement initial des femmes pré-ménopausées atteintes d'un cancer du sein métastatique. Les résultats montrent que la survie médiane atteint 57,8 mois contre 48 mois pour le traitement endocrinien seul. La nécessité d'une chimiothérapie a été retardée de plus de quatre ans (50,9 mois) chez les patientes prenant Kisqali en association avec un traitement endocrinien et aucun nouvel événement indésirable n'a été observé, assure Novartis.

Valeurs associées ALCON Swiss EBS Stocks +0.39% ALCON SIX Swiss Exchange +1.62%