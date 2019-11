Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : bien orienté après son acquisition Cercle Finance • 25/11/2019 à 16:24









(CercleFinance.com) - Le titre gagne près de 1% à la Bourse de Zurich après l'annonce d'une acquisition. Oddo BHF réaffirme son opinion 'achat' et son objectif de cours de 100 francs suisses sur Novartis, au lendemain de l'annonce par le groupe de santé de l'acquisition de The Medicines Company, pour environ 9,7 milliards de dollars. 'A première vue, nous sommes un peu surpris par cette acquisition 'ciblée'. Si nous comprenons la rationalité stratégique à renforcer sa franchise cardiovasculaire (tirée par Entresto), viser le marché anti-PCSK9 semble difficile', affirme l'analyste. 'Bien que l'acquisition doive être modestement dilutive sur le BPA coeur par rapport à un scénario sans accord, nous sommes convaincu par la rationalité stratégique et le potentiel de ventes d'actifs', juge-t-il néanmoins.

Valeurs associées NOVARTIS SIX Swiss Exchange +0.98%