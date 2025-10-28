Aucun résultat pour cette recherche.
A lire aussi
-
Engie a signé un contrat de fourniture d'électricité (PPA) renouvelable avec Meta (Facebook, Instagram) aux Etats-Unis, où il installera un parc solaire de 600 MW destiné à alimenter les centres de données du géant de la tech. La capacité totale des contrats d'achat ... Lire la suite
-
La compagnie pétrolière publique Pemex, la plus grande entreprise du Mexique, lourdement endettée et objet d'un vaste plan de soutien de l'Etat, a annoncé lundi avoir réduit ses pertes au troisième trimestre grâce à une baisse de ses coûts et un gain de changes. ... Lire la suite
-
Le groupe Paramount Skydance va supprimer environ 1.000 postes mercredi, moins de trois mois après le rachat de Paramount par Skydance, a indiqué lundi à l'AFP une source proche du dossier. Sollicité, le groupe n'a pas donné suite dans l'immédiat. Lors de la première ... Lire la suite
-
Amundi a franchi un nouveau record d'actifs à gérer mais a vu son bénéfice reculer de 22% au troisième trimestre en raison d'une charge exceptionnelle de 80 millions d'euros liée à un plan de réorganisation de certaines activités du groupe, selon ses résultats ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer