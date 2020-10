Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : baisse de 5% du résultat net au 3e trimestre Cercle Finance • 27/10/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - Novartis publie un résultat net du troisième trimestre de 1,93 milliard de dollars, en baisse de 5% (stable à changes constants) et un résultat opérationnel core en hausse de 9% (+11% à changes constants), grâce à la baisse des dépenses et à l'amélioration de la marge brute En hausse de 1% à 12,26 milliards de dollars, le chiffre d'affaires net des activités poursuivies est resté stable hors effets de changes, soutenu notamment par Entresto, Zolgensma et Cosentyx, mais avec une demande impactée par le Covid-19 dans certains domaines. Sur les activités poursuivies, Novartis anticipe pour 2020, une hausse du CA net à un taux à un chiffre en milieu de la fourchette et du résultat opérationnel core, amélioré à un taux entre 10 et 15%, contre un taux à deux chiffres en bas de la fourchette prévu précédemment.

Valeurs associées ALCON SIX Swiss Exchange 0.00%