Novartis: avis positif du CHMP pour Tabrecta

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé vendredi avoir reçu un avis positif de la part du Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) en vue de sa demande d'autorisation de mise sur le marché de Tabrecta, un nouveau traitement contre le cancer du poumon.



Tabrecta, déjà homologué aux Etats-Unis, est indiqué pour le traitement du cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) à mutations MET exon 14 (METex14).



Dans un communiqué, le laboratoire pharmaceutique suisse souligne que 291.000 patients sont touchés par un cancer du poumon non à petites cellules avancé ou métastatique au sein de l'Union européenne.



Sur ce chiffre, entre 3% et 4% présentent une mutation dite 'METex14'.





