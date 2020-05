Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : avis positif du CHMP dans le cander du sein Cercle Finance • 29/05/2020 à 13:35









(CercleFinance.com) - Novartis indique que le CHMP de l'Agence Européenne des Médicaments recommande l'approbation de son Piqray (alpelisib) en combinaison avec fulvestrant pour le traitement du cancer du sein avancé HR+/HER2- avec mutation PIK3CA. Cet avis positif concerne les femmes post-ménopausées et les hommes atteints par les formes métastatiques ou localement avancées de cette maladie, et en cas de progression de la maladie après une thérapie endocrine comme monothérapie. Le laboratoire helvétique explique que l'avis se fonde sur un essai de phase III ayant montré que cette combinaison double presque la survie sans progression (11 mois contre 5,7 mois) dans cette population de patients, comparé à fulvestrant seul.

