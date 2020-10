Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : avis favorable du CHMP pour Leqvio Cercle Finance • 16/10/2020 à 14:54









(CercleFinance.com) - Novartis annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments a rendu un avis favorable de son Leqvio (inclisiran), 'marquant ainsi une étape importante pour sa disponibilité dans l'Union européenne'. Cet avis, fondé sur les résultats d'un programme de recherche clinique comprenant des essais de phase III, recommande l'autorisation de mise sur le marché du produit pour le traitement d'adultes atteints d'hypercholestérolémie ou de dyslipidémie mixte. La Commission européenne doit encore étudier l'avis du CHMP. Son éventuelle autorisation de mise sur le marché centralisée sera valide pour les 27 Etats membres de l'UE, ainsi que pour la Norvège, l'Islande et le Liechtenstein.

Valeurs associées NOVARTIS SIX Swiss Exchange +0.89%