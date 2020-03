Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : avis favorable dans l'atrophie musculaire spinale Cercle Finance • 27/03/2020 à 15:45









(CercleFinance.com) - Novartis indique que le CHMP de l'Agence européenne des médicaments a donné un avis favorable recommandation l'autorisation de mie sur le marché conditionnelle de son Zolgensma, actuellement la seule thérapie génique pour l'atrophie musculaire spinale. Maladie génétique neuromusculaire rare, l'atrophie musculaire spinale affecte les fonctions musculaires comme la respiration, l'avalement et les mouvements de base. La décision finale de la Commission européenne intervient d'habitude deux mois après la recommandation du CHMP.

