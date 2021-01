Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis :augmentation des capacités pour le vaccin de Pfizer Cercle Finance • 29/01/2021 à 14:51









(CercleFinance.com) - Novartis a signé un accord visant à fournir des capacités de production pour la fabrication du vaccin Pfizer-BioNTech Covid-19, a déclaré le fabricant suisse de médicaments. L'accord prévoit que Novartis utilisera ses installations de fabrication sur son site de Stein, en Suisse, a déclaré le groupe. Novartis prévoit de commencer la production au cours du deuxième trimestre, les premières livraisons du produit étant attendues au troisième trimestre. La société biopharmaceutique a déclaré qu'elle est en discussions avancées avec d'autres sociétés de soins de santé pour prendre en charge la fabrication des vaccins et des produits thérapeutiques Covid.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -2.02%