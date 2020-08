Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : approbation pour Kesimpta aux Etats-Unis Cercle Finance • 21/08/2020 à 07:45









(CercleFinance.com) - Novartis annonce que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé son Kesimpta (ofatumumab) comme injection sous-cutanée pour le traitement de formes récurrentes de la sclérose en plaques chez l'adulte. Cette approbation inclut le syndrome isolé cliniquement, la maladie récurrente-rémittente et la maladie progressive secondaire active. Kesimpta a démontré une efficacité supérieure avec un profil de sécurité similaire en comparaison avec teriflunomide.

