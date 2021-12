Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Novartis: approbation de Leqvio aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 23/12/2021 à 08:00

(CercleFinance.com) - Novartis annonce l'approbation par la FDA des États-Unis de Leqvio (inclisiran), le premier et le seul traitement par petits ARN interférents (siARN) pour réduire le mauvais cholestérol (ou LDL-C) avec deux doses par an, après une dose initiale et une à trois mois.



'Leqvio offre une réduction efficace et soutenue du LDL-C allant jusqu'à 52% par rapport au placebo pour certaines personnes atteintes d'une maladie cardiovasculaire athéroscléreuse sous traitement aux statines au maximum toléré', souligne le groupe suisse.



Leqvio sera disponible début janvier 2022. Novartis a obtenu les droits mondiaux pour développer, fabriquer et commercialiser Leqvio dans le cadre d'un accord de licence et de collaboration avec Alnylam Pharmaceuticals, un leader de la thérapie ARNi.