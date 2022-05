Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: approbation de la FDA dans le lymphome information fournie par Cercle Finance • 30/05/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - Novartis annonce que la FDA des États-Unis a accordé une approbation accélérée pour Kymriah pour le traitement des patients adultes atteints d'un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire, après deux lignes de traitement systémique ou plus.



Cette approbation est fondée sur l'essai de phase II ELARA, dans lequel '68% des patients recevant Kymriah ont présenté une réponse complète, avec un taux de réponse global de 86%, ainsi qu'un profil d'innocuité remarquable'.



'Le maintien de l'approbation de cette indication peut être subordonné à la vérification et à la description du bénéfice clinique dans les essais de confirmation', précise néanmoins le groupe pharmaceutique suisse.





