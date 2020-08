Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : approbation dans le psoriasis pédiatrique Cercle Finance • 03/08/2020 à 08:27









(CercleFinance.com) - Novartis annonce que la Commission européenne a approuvé son Cosentyx (secukinumab) pour le traitement systématique en première ligne du psoriasis en plaques modéré à sévère chez les enfants et adolescents âgés de six ans à moins de 18 ans. Cette approbation se fonde sur deux études internationales de phase III ayant montré 'une efficacité élevée de Cosentyx pour une amélioration rapide des symptômes de la peau et de la qualité de vie, avec un profil de sécurité favorable jusqu'à 52 semaines'. Le psoriasis modéré à sévère affecte plus de 350.000 enfants dans le monde. Le laboratoire pharmaceutique suisse a demandé une même approbation dans de nombreux autres pays dont l'Australie, le Canada, le Japon et les Etats-Unis.

