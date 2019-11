Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : approbation d'un générique aux USA Cercle Finance • 05/11/2019 à 16:31









(CercleFinance.com) - La Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis a approuvé le générique de Novartis d'un médicament anticancéreux de longue durée, mis au point par la société américaine de biotechnologie Amgen. Sandoz, filiale de Novartis, a ainsi indiqué que le Ziextenzo était indiqué pour diminuer l'incidence de la neutropénie fébrile, l'un des effets secondaires les plus graves de la chimiothérapie. Le biosimilaire de Sandoz est approuvé et commercialisé en Europe sous le nom de Ziextenzo depuis 2018. Sandoz précise vouloir le lancer aux États-Unis 'dès que possible cette année'.

Valeurs associées NOVARTIS SIX Swiss Exchange -0.56%