Novartis : analyses positives dans des lymphomes avancés

(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé samedi les analyses de deux essais distincts 'confirmant le bénéfice de Kymriah (tisagenlecleucel) avec des taux cliniquement significatifs de réponse complète observés chez les patients atteints de certains lymphomes avancés'. Ainsi, l'analyse intermédiaire d'efficacité de l'étude expérimentale ELARA montre que 65% des patients atteints d'un lymphome folliculaire récidivant ou réfractaire ont obtenu une réponse complète et que le taux de réponse global était de 83%. De même, un suivi médian à plus long terme de 40 mois de l'étude JULIET a montré un taux de survie sans progression à deux ans de 33% chez les patients atteints de lymphome diffus à grandes cellules B (DLBCL) récidivant ou réfractaire.

