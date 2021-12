Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis: acquisition de Gyroscope Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 22/12/2021 à 09:05









(CercleFinance.com) - Novartis annonce avoir conclu un accord définitif pour l'acquisition de la société britannique de thérapie génique oculaire Gyroscope Therapeutics, transaction qui renforce son expertise dans les maladies rétiniennes et les thérapies géniques.



Cette acquisition apportera au groupe de santé helvétique le GT005, une thérapie génique expérimentale à usage unique actuellement en phase 2 pour le traitement des personnes vivant avec l'atrophie géographique, une forme avancée de DMLA.



Novartis effectuera un paiement initial de 800 millions de dollars et des paiements d'étape potentiels pouvant atteindre 700 millions de dollars. La clôture de la transaction est soumise aux conditions habituelles, y compris les approbations réglementaires.





