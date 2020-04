Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : acquisition d'Amblyotech finalisée Cercle Finance • 20/04/2020 à 09:19









(CercleFinance.com) - Novartis annonce avoir finalisé l'acquisition d'Amblyotech, jeune pousse de logiciels américaine développant une technologie numérique pour le traitement de l'amblyopie, ou maladie de 'l'oeil paresseux', qui affecterait environ 3% de la population mondiale. Le groupe de santé suisse prévoit de travailler avec Ubisoft et McGill University pour développer le logiciel Amblyotech sur le plan médical, ainsi qu'une série de jeux adaptés, une étude de preuve de concept étant prévue plus tard en 2020.

