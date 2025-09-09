Novartis acquiert Tourmaline Bio dans un accord valorisant la société à 1,4 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le groupe suisse Novartis

NOVN.S va acquérir Tourmaline Bio TRML.O au prix de 48 dollars par action, ce qui valorise la société new-yorkaise à 1,4 milliard de dollars sur une base entièrement diluée, a annoncé Novartis mardi.

Novartis a indiqué s'attendre à ce que la transaction soit finalisée au quatrième trimestre et que Tourmaline devienne une filiale indirecte détenue à 100%.