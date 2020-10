Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : accord en vue d'un traitement contre le Covid-19 Cercle Finance • 28/10/2020 à 15:51









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mercredi la signature d'un accord de collaboration avec la biotech suisse Molecular Partners en vue de la commercialisation d'un traitement contre le Covid-19. Aux termes de l'accord, Molecular Partners conduira, à partir du mois prochain, les essais de phase 1 devant porter sur MP0420, une protéine personnalisée anti-COVID-19. La société de biotechnologie assurera également les tests pré-cliniques autour de MP0423, un autre antiviral appartenant à son programme DARPin. C'est ensuite Novartis qui prendra en charge les études de phase 2 et 3 et qui assurera la mise sur le marché des deux produits, peut-on lire dans un communiqué publié par le géant pharmaceutique. L'accord prévoit le versement, dans un premier temps, de 60 millions de francs suisses à Molecular Partners, dont une prise de participation au sein du capital, un montant auquel pourrait s'ajouter 150 million de francs en cas de la levée de l'option sur les deux molécules, précise Novartis.

