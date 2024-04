Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: accord de licence dans le cancer de la prostate information fournie par Cercle Finance • 11/04/2024 à 17:30









(CercleFinance.com) - La biotech américaine Arvinas a annoncé jeudi la signature d'un accord de licence avec Novartis pour ARV-766, son produit-candidat, dans le traitement du cancer de la prostate.



Selon les termes de l'accord, Arvinas va accorder au groupe suisse une licence exclusive en vue du développement et de la commercialisation d'ARV-766, un dégradeur récepteur androgénique (AR).



L'entreprise basée à New Haven (Connecticut) recevra en contrepartie un premier paiement de 150 millions de dollars, qui pourrait s'accompagner de jalons de développement et réglementaires additionnels de plus d'un milliard de dollars, sans compter les éventuelles redevances sur les ventes à venir du produit.



La transaction inclut également AR-V7, un programme préclinique lancé par la société biotechnologique.





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -0.58%