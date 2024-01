Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: accord de licence avec Voyager Therapeutics information fournie par Cercle Finance • 03/01/2024 à 09:41









(CercleFinance.com) - La société de biotechnologies américaine Voyager Therapeutics a annoncé hier soir avoir conclu un accord de licence et de collaboration stratégique avec le géant suisse de la santé Novartis.



L'accord porte sur la technologie de capsides de virus adéno-associés (AAV) conçue par Voyager, une plateforme de criblage à base d'ARN qui permet de pénétrer la barrière hémato-encéphalique et d'agir sur le système nerveux central (SNC).



L'objectif est de développer de nouvelles thérapies géniques dédiées au traitement de la maladie de Huntington et de l'amyotrophie spinale (SMA), deux troubles neuro-génétiques graves.



Voyager Therapeutics - qui offrira à Novartis un accès à sa plateforme de capsides 'Tracer' et à d'autres brevets issus de sa propriété intellectuelle - recevra en échange un paiement initial de 20 millions de dollars sous forme d'une prise de participation de Novartis à son capital.



En tenant compte des paiements d'étape et des redevances sur les éventuelles ventes de produits, l'accord pourrait atteindre jusqu'à 1,2 milliard de dollars.





Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks +3.51%