Novartis: accord de licence avec l'américain Voyager

(CercleFinance.com) - Voyager Therapeutics, une société américaine spécialisée dans les thérapies géniques, a annoncé mardi la signature d'un accord de licence avec le géant pharmaceutique américain Novartis.



Selon les termes de l'accord, Voyager va percevoir un paiement initial de 54 millions de dollars et pourrait toucher jusqu'à 37,5 millions de dollars supplémentaires si le laboratoire bâlois devait retenir trois cibles découvertes par la biotech.



Cette option porte sur la technologie des capsides du virus adéno-associé développée par l'entreprise, à savoir des vecteurs viraux non-pathogènes considérés comme des outils performants pour le traitement des maladies génétiques par thérapie génique.



L'accord prévoit la sélection par Novartis de deux cibles additionnelles qui pourraient rapporter 18 million de dollars chacune à Voyager, en plus d'une prime de 12,5 millions de dollars par molécule.



Au total, Voyager pourrait donc prétendre à des paiements de 1,5 milliard de dollars en cas de succès de la collaboration, sans compter les futures royalties susceptibles d'être générées par les ventes des produits de Novartis.



L'action Voyager Therapeutics était attendue en hausse de plus de 13% mardi sur le Nasdaq.





