Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : accord de capacités de production avec Roche Cercle Finance • 15/04/2021 à 10:20









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé jeudi qu'il allait mettre à la disposition de Roche des capacités industrielles supplémentaires pour la production de son traitement contre la polyarthrite rhumatoïde Actemra/RoActemra. L'accord intervient alors qu'une étude clinique de phase III évalue actuellement l'efficacité d'Actemra/RoActemra dans le traitement de la pneumonie sévère liée au Covid-19. De premiers résultats sont attendus au début de l'été. Aux termes de l'accord entre les deux groupes, les procédés de fabrication concernant le médicament seront transférés à un site de Novartis basé à Singapour dans le courant du deuxième trimestre. L'accord englobe non seulement le transfert de technologies, mais aussi le mécanisme de validation des procédés de fabrication. Ce n'est pas la première fois que Novartis signe ce type de partenariat. En janvier dernier, le groupe biopharmaceutique avait conclu avec l'allemand BioNtech un accord visant à accroître les capacités de production de son vaccin anti-Covid à partir de son usine de Stein (Suisse).

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks +0.58%