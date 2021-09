Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : accord contre le cholestérol au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 01/09/2021 à 10:06









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé mercredi avoir signé un accord avec les autorités sanitaires britanniques en vue de la commercialisation au Royaume-Uni de Leqvio, son médicament contre le 'mauvais' cholestérol. En vertu de cet accord conclu avec la Sécurité sociale britannique (NHS), quelque 300.000 patients présentant un risque élevé d'accidents cardiovasculaires se verront proposer un traitement à base de Leqvio. La NHS fait valoir que les maladies cardiovasculaires, qui peuvent entraîner crises cardiaques et AVC, sont à l'origine d'un décès sur quatre au Royaume-Uni, faisant peser un lourd fardeau financier sur les comptes de la collectivité et sur le fonctionnement de la société en général. Cet accord fait suite à une recommandation favorable de l'organisme britannique en charge des recommandations sur la prévention et le traitement des maladies (NICE). Leqvio - un traitement de l'hypercholestérolémie et de la dyslipidémie chez l'adulte - fonctionne en interférant avec l'ARN afin de limiter la production de LDL-cholestérol.

