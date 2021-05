Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : abandon d'un essai clinique sur Beovu Cercle Finance • 31/05/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - Novartis a décidé de mettre fin à un essai clinique entamé il y a presque trois ans portant sur l'efficacité d'une administration mensuelle de Beovu dans le traitement de la dégénérescence maculaire liée à l'âge humide (DMLA). Le groupe pharmaceutique suisse a annoncé dimanche que l'étude avait satisfait à son critère principal d'évaluation visant à démontrer la non-infériorité du médicament par rapport aux traitements existants. Mais Beovu a également été associé à des taux supérieurs d'inflammation oculaire, notamment des vascularites rétiniennes et des occlusions veineuses rétiniennes, explique-t-il dans un communiqué. 'La sécurité des patients est d'une importance capitale et a conduit Novartis à décider d'interrompre prématurément l'étude', indique le laboratoire dans un communiqué. Il recommande donc aux professionnels de santé de ne pas administrer Beovu 6 mg à des intervalles de moins de deux mois après l'injection des premières doses. Le titre Novartis coté à la Bourse de Zurich cédait 0,4% lundi matin suite à cette annonce.

Valeurs associées NOVARTIS Swiss EBS Stocks -0.39%