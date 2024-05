Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novartis: a présenté les résultats pour une maladie rénale information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 10:10









(CercleFinance.com) - Novartis a présenté les résultats d'une analyse intermédiaire pré-spécifiée de l'étude de phase III ALIGN sur l'atrasentan, un antagoniste expérimental des récepteurs sélectifs de l'endothéline A (ETA) par voie orale, chez des patients atteints de néphropathie à IgA (IgAN).



Les patients traités par l'atrasentan ont obtenu une réduction de 36,1 % (p<0,0001) de la protéinurie (mesurée par le rapport protéines/créatinine urinaire sur 24 heures [UPCR]) à 36 semaines par rapport au placebo en plus des soins de soutien.



Les résultats ont été présentés lors d'une session d'essais cliniques de dernière minute au congrès de l'Association européenne du rein (ERA).



La demande de la FDA américaine pour l'atrasentan dans les IgAN est en bonne voie pour le premier semestre 2024.



' Ces données de l'étude ALIGN démontrent une fois de plus la capacité de l'atrasentan à réduire considérablement la protéinurie et, s'il est approuvé, son potentiel à devenir un nouveau traitement fondamental pour les personnes vivant avec des IgAN qui peut être ajouté de manière transparente au traitement de soutien actuel ' a déclaré le professeur Hiddo Heerspink du Centre médical universitaire de Groningue et président du comité directeur en aveugle d'ALIGN.



' Notre portefeuille d'IgAN multi-produits vise à répondre aux besoins d'une population de patients large et hétérogène avec différents modes d'action pour cibler les différents moteurs de la maladie, dans le but ultime d'améliorer les soins aux patients dans ce domaine thérapeutique. ' a déclaré David Soergel, M.D., responsable mondial de l'unité de développement cardiovasculaire, rénal et métabolique de Novartis.





