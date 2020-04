Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : a mis fin à un accord avec Aurobindo Pharma Cercle Finance • 02/04/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Novartis a mis fin à un accord de vente d'un portefeuille de médicaments génériques de Sandoz aux États-Unis pour les solides génériques oraux et la dermatologie à Aurobindo Pharma USA, ont annoncé jeudi les deux groupes. Cette décision a été prise par 'accord mutuel', l'approbation de la Federal Trade Commission américaine pour l'accord n'ayant pas été obtenue dans les délais prévus. En 2018, Novartis a accepté de vendre certaines parties de son portefeuille Sandoz US à Aurobindo pour environ 1 milliard de dollars. Le portefeuille comprenait environ 300 produits, ainsi que des projets de développement supplémentaires. Sandoz prévoit maintenant de continuer à exploiter ses activités de solides oraux et de dermatologie dans le cadre de ses activités aux États-Unis.

