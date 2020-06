Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : 350 millions de dollars pour clore des enquête US Cercle Finance • 26/06/2020 à 11:25









(CercleFinance.com) - Novartis a annoncé vendredi qu'il allait débourser près de 350 millions de dollars (310 millions d'euros) afin de clore des enquêtes aux Etats-Unis concernant des soupçons de corruption portant notamment sur ses activités en Grèce. Aux termes de l'accord, le laboratoire suisse a accepté de s'acquitter d'une amende de 233,9 millions de dollars auprès du Département américain de la Justice (DoJ). Le groupe a également consenti à payer une somme de 112,8 millions de dollars dans le cadre d'un accord séparé avec la SEC, le gendarme boursier américain. Le groupe précise que l'accord conclu avec le DoJ reconnaît l'existence 'd'avantages économiques inappropriés' accordés aux professionnels de santé grecs entre 2012 et 2015 en rapport avec Lucentis, un médicament contre la dégénérescence maculaire. Il écarte en revanche les allégations entourant le versement de pots de vin aux politiciens grecs. Novartis souligne que l'accord met fin à toutes les accusations liées au Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) américain.

