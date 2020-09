Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novartis : 15 médicaments liés au Covid en étude Cercle Finance • 01/09/2020 à 16:58









(CercleFinance.com) - Lors d'un événement virtuel destiné aujourd'hui aux investisseurs, Novartis a déclaré qu'il avait actuellement 15 médicaments liés au Covid actuellement en étude dans 35 essais cliniques à travers le monde. Le fabricant suisse de médicaments a déclaré qu'il avait déjà terminé le recrutement dans un essai clinique de phase III étudiant l'immunothérapie au canakinumab chez les patients atteints de pneumonie Covid-19, avec une lecture attendue au quatrième trimestre. Novartis a déclaré qu'il poursuivait également son essai clinique de phase III pour évaluer l'utilisation du ruxolitinib, un inhibiteur de JAK, chez les patients atteints de coronavirus présentant une réaction immunitaire sévère. Simultanément, Novartis a annoncé une nouvelle collaboration pour faciliter la fourniture de médicaments liés à Covid-19 aux États membres de l'UA, qui représentent les 55 pays du continent africain.

