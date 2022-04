Novacyt: une réclamation du Royaume-Uni pèse sur le titre information fournie par Cercle Finance • 26/04/2022 à 10:46

(CercleFinance.com) - Novacyt chute lourdement en Bourse ce mardi après avoir avoir fait le point sur son conflit de longue date avec le Ministère de la Santé et des Affaires Sociales britannique (DHSC).



Le spécialiste du diagnostic indique avoir été informé hier que le DHSC avait décidé d'émettre une réclamation contre le groupe et sa filiale de tests moléculaires Primerdesign pour un montant de 134,6 millions de livres sterling.



Le montant de la réclamation - qui concerne un contrat de fourniture qui avait été annoncé en septembre 2020 - correspond globalement aux revenus contestés au titre du quatrième trimestre 2020, précise la société.



Dans son communiqué, Novacyt affirme qu'elle continue de croire qu'elle a de 'solides raisons' de défendre la réclamation et de faire valoir ses droits contractuels, y compris en ce qui concerne le recouvrement des sommes dues par le DHSC.



Les investisseurs connaissent bien le dossier, qui dure depuis plus d'un an et qui est lié au non-aboutissement d'un contrat d'approvisionnement en kits d'extraction de l'ARN, utilisés dans les tests d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) pour le Covid-19.



L'action Novacyt accuse la plus forte baisse du marché parisien mardi matin, reculant de près de 13% autour de 10h40. Le titre affiche désormais un recul de plus de 61% sur les 12 mois écoulés.