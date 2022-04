Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt: un test approuvé au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 12/04/2022 à 10:19









(CercleFinance.com) - Novacyt, spécialiste international du diagnostic clinique, annonce que le test en temps réel PROmate (r) COVID-19 1G (q32) a été approuvé au Royaume-Uni en vertu des dispositions du règlement 2021 de l'Agence britannique de sécurité sanitaire sur les dispositifs médicaux (CTDA).



Ce test est le deuxième test de PCR direct et le troisième produit de la société à être ajouté au registre de la CTDA des produits approuvés.



' Le test est conçu pour détecter un gène cible du SARS-CoV-2 dans l'ORF1ab et, comme tous les produits de la Société de type PCR direct, il ne nécessite pas de solutions d'extraction complexes, manuelles ou automatisées, ce qui améliore considérablement le flux de travail des laboratoires et réduit les coûts ' indique la société.





