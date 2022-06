Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt: test de dépistage de la variole du singe information fournie par Cercle Finance • 28/06/2022 à 13:13









(CercleFinance.com) - Novacyt annonce le lancement de son test d'amplification en chaîne par polymérase (PCR) du virus de la variole du singe, à usage de recherche uniquement (RUO), en réponse à la récente propagation du virus dans des pays non endémiques.



Le lancement de ce test complète le portefeuille de produits de diagnostic PCR en temps réel genesig de Novacyt et s'inscrit dans la stratégie de la société de maintenir sa position de leader mondial des maladies infectieuses.



'La variole du singe est une maladie virale rare qui sévit principalement en Afrique centrale et de l'Ouest. Ses manifestations cliniques chez l'homme sont similaires à celles de la variole', précise la société de tests de diagnostic rapide.



Le test RUO pour la variole du singe de Novacyt a été développé sous deux formes, 'genesig easy' et 'genesig advanced', qui analysent l'ADN extrait d'échantillons de sérum, d'exsudat de lésion ou de croûte provenant d'espèces humaines ou animales.





