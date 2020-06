NOVACYT règle ses dettes

(AOF) - Novacyt a réglé toutes ses dettes en cours envers Harbert European Growth Capital (HEGC) et Vatel Capital SAS (Vatel).

Selon les termes des accords, Novacyt s'acquittera de ses obligations financières auprès de HEGC et de Vatel avant la fin du mois de juin 2020. Ce faisant, le groupe réglera, en espèces et par l'émission de nouvelles actions ordinaires, un total de 7 millions d'euros de dette principale fournie par ces deux prêteurs.

Graham Mullis, directeur général de Novacyt, commente : " Nous sommes heureux d'annoncer le règlement anticipé de toutes les dettes de Novacyt, rendu possible grâce à la forte génération de liquidités de la société en 2020. Avec des prises de commandes importantes et les matières premières acquises pour notre test Covid-19, et les revenus attendus des nouveaux produits, nous prévoyons que la forte génération de trésorerie se poursuivra. Je tiens à remercier HEGC et Vatel pour leur soutien à Novacyt pendant cette période ".

