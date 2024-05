Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Novacyt: pertes creusées en 2023, le titre décroche information fournie par Cercle Finance • 30/05/2024 à 12:07









(CercleFinance.com) - Novacyt a fait état jeudi d'une perte creusée au titre de l'exercice 2023, le spécialiste du diagnostic ayant notamment pâti des coûts liés à l'acquisition de Yourgene.



Le groupe franco-britannique a essuyé l'an dernier une perte après impôt de 28,3 millions de livres sterling, à comparer avec un manque à gagner de 25,7 millions de livres sterling sur l'exercice 2022.



Son chiffre d'affaires s'est replié en parallèle à 11,6 millions de livres sterling, conformément aux prévisions, contre 21 millions de livres sur l'exercice précédent.



Dans un communiqué, Novacyt évoque un exercice de 'transition' suite à l'acquisition en septembre dernier de la société Yourgene, pour un montant de 16,7 millions de livres sterling en numéraire.



Sa position de trésorerie a été ramenée en conséquence à 44,1 millions de livres sterling au 31 décembre 2023, contre 87 millions de livres fin 2022, sachant que le groupe n'affiche aucune dette.



Après la mise en oeuvre de mesures de réduction des coûts devant permettre d'améliorer son résultat de plus de quatre millions de livres, le groupe se dit néanmoins 'en avance' sur le calendrier des synergies prévues dans le cadre du rachat de Yourgene.



Suite à cette publication, le titre décrochait de 16% jeudi à la Bourse de Paris, mais affichait encore une hausse de l'ordre de 39% sur les trois derniers mois.





Valeurs associées NOVACYT 0.67 EUR Euronext Paris -11.55%