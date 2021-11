Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt : pénalisé par des nouvelles du Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 02/11/2021 à 11:45









(CercleFinance.com) - Novacyt recule de 3% après les dernières informations concernant la commercialisation de ses tests Covid-19 au Royaume-Uni suite à la mise en oeuvre de la réglementation sur les dispositifs médicaux de 2021 adoptée par l'Agence britannique de sécurité sanitaire (CTDA). Depuis le 1er novembre, la société ne vend que le test PROmate COVID-19 au Royaume-Uni, et ce jusqu'à ce que la CTDA termine son examen des neuf produits supplémentaires soumis, qui ne pouvaient être vendus que jusqu'au 31 octobre. 'Si aucun autre produit n'est ajouté au registre de la CTDA, l'impact sur les revenus annuels pour 2021 sera d'environ trois millions de livres sterling', prévient le spécialiste français du diagnostic clinique.

Valeurs associées NOVACYT Euronext Paris -3.42%