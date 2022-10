Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Novacyt: nouveau test combiné approuvé au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 26/10/2022 à 12:30









(CercleFinance.com) - Novacyt a annoncé mercredi que son panel de test combiné 'Winterplex 3G' avait été approuvé par l'Agence de sécurité sanitaire du Royaume-Uni.



Ce test de dépistage à haut débit permet la détection de grippe A, de grippe B, de virus respiratoire syncytial (VRS) et du Covid à partir d'échantillons oropharyngés, nasopharyngés ou de salive.



Son approbation, qui intervient avant la saison des virus hivernaux, doit permettre aux systèmes de santé de différencier ces infections respiratoires qui présentent toutes des symptômes similaires.



Il s'agit du sixième test PCR de la société à être ajouté au registre des produits de diagnostic Covid-19 approuvés en Grande-Bretagne.





