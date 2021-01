NOVACYT nomme un nouveau Directeur financier

(AOF) - Novacyt a nommé James McCarthy au poste de Directeur financier (Chief Financial Officer, ou CFO) et d'Anthony Dyer à la nouvelle fonction de Directeur du développement (Chief Corporate Development Officer, ou CCDO). M. McCarthy deviendra membre du Conseil d'administration du Groupe sous réserve de l'approbation des actionnaires lors de l'Assemblée Générale Annuelle. Anthony Dyer restera membre du Conseil d'administration jusqu'à l'élection de James McCarthy au Conseil d'administration.

James McCarthy a occupé un certain nombre de fonctions de premier plan au sein de grandes entreprises cotées en bourse et d'entreprises détenues par des fonds de capital-investissement.

Il était récemment Directeur financier du groupe Flint, soutenu par des fonds de capital-investissement, dont le chiffre d'affaires s'élève à 2,5 milliards de dollars, qui emploie 7 900 personnes répartis sur 180 sites dans 40 pays.

Auparavant, il a été Directeur financier de CHEP EMEA, une filiale de Brambles Plc, avant d'être promu Président de la division Europe.

Brambles Plc est une entreprise australienne cotée à la Bourse australienne (ASX) avec une capitalisation boursière de 16 milliards de dollars australiens.

M. McCarthy a suivi une formation de comptable chez Dairygold et a obtenu son diplôme de l'ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) en 1988 avant de travailler pour de nombreuses entreprises, dont Unilever et ICI Plc.

